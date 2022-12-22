Горняки трех обесточенных обстрелом ВСУ донецких шахт подняты на поверхность

Без электроснабжения остались шахты имени Абакумова и Скочинского, а также «Лидиевка». Фото: МЧС ДНР

Горняки трех шахт в Кировском районе Донецка, обесточенных огнем вооруженных формирований Украины, выведены на поверхность. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.

- В 16:05 все горняки обесточенных шахт были подняты на поверхность. Пострадавших нет, — отметили в Минугля.

Из-за обстрела вооруженных формирований Украины без электроснабжения остались шахты имени Абакумова и Скочинского, а также «Лидиевка». В результате этого под землей остались более 100 горняков.

Также стало известно, что сегодня от обстрелов ВФУ получили ранения четыре мирных жителя ДНР. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны. Один мирный житель ранен в Петровском районе Донецка. Еще трое получили ранения в Макеевке.

В результате обстрела 8 ракетами из РСЗО Петровского района произошло прямое попадание в стену ТЦ «Галактика», на стоянке повреждены автомобили.

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