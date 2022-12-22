В Донецке в Куйбышевском районе разорвались три натовских снаряда

Украинские боевики целенаправленно уничтожают жилые кварталы. Фото: Мэр Донецка Алексей Кулемзин

Сегодня, 22 октября, Куйбышевский район Донецка в очередной раз подвергся обстрелу из НАТОвских вооружений.

- Нацисты продолжают прицельным огнем наносить вред инфраструктуре города, - сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Жители жалуются на силу взрывных волн, от которых в домах открываются межкомнатные двери.

По данным СЦКК, в 15. 24 из оккупированного Нетайлово по Куйбышевскому району выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (стандарт НАТО). А в 15.08 из оккупированной Красногоровки по Петровскому району было выпущено шесть 155-миллиметровых снарядов.

Ранее донецкий градоначальник сообщал, что в Петровском районе Донецка в результате обстрела ВФУ поврежден ТЦ «Галактика». Произошло прямое попадание в стену торгового центра, на стоянке повреждены автомобили. По Петровке было выпущено восемь ракет из реактивных систем залпового огня.

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