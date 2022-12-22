ДНР заключила соглашение о всестороннем сотрудничестве с Якутией. Фото: Телеграм Дениса Пушилина

Врио Главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале сообщил о заключении с Главой Якутии Айсеном Николаевым соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном, культурном и ином сотрудничестве Республик.

- Якутия – один из тех регионов-шефов, которые существенно помогли закрепленному городу Кировское. Подписанное соглашение расширяет сферы взаимоотношений Республик, - рассказал Денис Владимирович.

Отметим, что сегодня Нерюнгринский район Якутии и Кировское официально стали побратимами.

Ранее Денис Пушилин на встрече с Президентом России Владимиром Путиным обсудили очень значимые темы для жителей Республики: проблемы нехватки воды и сложности отопительного сезона, очередей на контрольных пунктах пропуска на админгранице, повышение зарплат бюджетникам до уровня Ростовской области, введение коэффициента к зарплате коммунальным работникам, которые выполняют свои обязанности в обстреливаемых районах.

К тому же обсудили интенсивность обстрелов городов и поселков ДНР украинским режимом и возможность увеличения количества современных средств ПВО и усиления контрбатарейной борьбы.

Президент по означенным вопросам дал поручения соответствующим ведомствам.

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