В российских больницах нашли двух военных ДНР, считавшихся пропавшими без вести

Дарья Морозова Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Двое военных Донецкой Народной Республики, считавшихся ранее пропавшими без вести, обнаружены в медицинских учреждениях России. Об этом сегодня сообщила Уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- Благодаря сотрудничеству с волонтерами и врачами Российской Федерации, нам удалось установить местонахождение двух военнослужащих ДНР, считавшихся пропавшими без вести. Оба мужчины, получив тяжелые ранения, были госпитализированы в медицинские учреждения РФ. Оба – без документов. Один пока не пришел в сознание, у второго – потеря памяти. Но оба живы и имеют хороший прогноз. Теперь их личности и судьбы установлены, - рассказала Дарья Васильевна.

В адрес Омбудсмена постоянно поступают обращения от родственников военнослужащих, которые перестали выходить на связь, оказавшись на передовой.

- Не всегда это говорит о худшем сценарии. И нам важно иметь больше возможностей для помощи семьям наших защитников в данном вопросе. Я обращаюсь к администрациям всем учреждений здравоохранения РФ. Если у вас на лечении находятся пациенты с ранениями, чьи личности не были установлены, прошу информировать о таких случаях либо Аппарат Уполномоченного по правам человека в ДНР, либо Министерство здравоохранения ДНР, - добавила Омбудсмен.

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