В Донбассе выпустили почтовую карточку с изображением Иосифа Сталина

Тираж карточки - 2000 экземпляров

«Почта Донбасса» выпустила почтовую карточку в честь дня рождения советского государственного деятеля Иосифа Сталина (серия «Советские праздники»). Об этом сегодня сообщили в пресс-службе предприятия.

- Без малого три десятилетия Сталин руководил первым в мире социалистическим государством, и вехи биографии «отца народов» - это этапы становления и развития СССР: форсированная индустриализация, коллективизация сельского хозяйства, культурная революция, построение социалистического общества. Под руководством Сталина страна одержала Великую Победу над фашистской Германией и превратилась в мировую сверхдержаву, - говорится в сообщении предприятия «Почта Донбасса».

Отметим, что лицевая сторона карточки выполнена в стилистике советского отрывного календаря. На обороте - репродукция портрета молодого революционера-большевика Иосифа Джугашвили кисти А.И. Левитана.

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