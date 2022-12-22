Премьер принял участие в работе коллегии министерства образования и науки. Фото: Телеграм Виталия Хоценко

В ДНР за год отремонтировали 115 школ и 80 детских садов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

Премьер-министр принял участие в работе коллегии министерства образования и науки Республики.

- Благодаря поддержке Министерства просвещения РФ, лично Министра Сергея Сергеевича Кравцова и регионов России в этом году была проделана колоссальная работа по восстановлению наших школ и детских садов. Наши дети к началу учебного года получили более 2,5 млн новых учебников, а при поддержке Минтранса РФ и регионов кураторов в наши образовательные организации поступило 135 новеньких школьных автобусов, благодаря чему ребята из самых отдаленных населенных пунктов могут безопасно добираться в школу, - отметил Виталий Хоценко.

Отдельное внимание было уделено созданию компьютерных классов, приобретению спортивного инвентаря, современной школьной мебели и государственной символики.

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