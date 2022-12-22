Силы русской коалиции за сутки уничтожили две РСЗО «Град» и британскую гаубицу

ВФУ за сутки 62 раза обстреляли ДНР. Фото: СЦКК

Силы русской коалиции за прошедшие сутки уничтожили украинские «Грады» и британскую гаубицу. Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ДНР.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк («Т-80У»), две реактивные системы залпового огня («Град»), одна самоходная гаубица («М-777») и семь единиц бронированной и автомобильной техники, - говорится в сообщении.

Потери в живой силе противника составили более тридцати человек.

«КП» рассказывала, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) за сутки шестьдесят два раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпусти по ее территории 293 снаряда, ракеты, мины и гранаты. В результате украинской агрессии десять мирных жителей ранены, еще – двое погибли.

Противник применяет РСЗО и артиллерию 155 и 152 миллиметра.

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