ВФУ за сутки шестьдесят два раза обстреляли ДНР: под огнем оказали десять городов и поселков

Украина обстреливает каждый день. Фото: СЦКК

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за сутки шестьдесят два раза обстреляли Донецкую Народную Республику, выпусти по ее территории 293 снаряда, ракеты, мины и гранаты. Об этом сообщает СЦКК ДНР.

- Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: Донецк (Ворошиловский, Ленинский, Калининский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Майорск, Новоселовка, Верхнеторецкое, Пантелеймоновка, Горловка, Минеральное, Макеевка и Еленовка, - говорится в сводке СЦКК.

За минувшие сутки в результате украинской агрессии десять мирных жителей ранены, еще – двое погибли. Повреждены 25 домов в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Калининском и Никитовском районах Горловки, Еленовке, а также 11 объектов гражданской инфраструктуры. Противник применяет РСЗО и артиллерии 155 и 152 миллиметра.

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