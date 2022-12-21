В ДНР за день в результате обстрелов ВСУ ранены четверо жителей

В Горловке осколок влетел прямо в окно дома Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня, 21 декабря, в результате обстрелов ВСУ в ДНР получили ранения четверо мирных жителей. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- По состоянию на 22:00 общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ за 21 декабря составляет 4 человека. Информация продолжает поступать, - говорится в сообщении.

В Калининском районе Горловки по ул. Рихарда Зорге ранена женщина 1975 г.р. В поселке Александровка на юго-западе Донецка по ул. Шевченко, 99 пострадал мужчина 1957 г.р. В Петровском районе столицы ранение получила женщина 1963 г.р. – по ул. Стаханова, 20 "а".

Также стало известно, что в селе Владимировка Волновахского района по ул. Грушева, 77 был ранен мужчина 1976 г.р.

Кроме этого, в СЦКК сообщили, что в Горловке зафиксированы повреждения здания школы № 62, в Александровке - возгорание здания детского сада № 35, а в Еленовке повреждена амбулатория №10 ЦПМСП № 9 Донецка.

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