Стали известны последствия обстрела ракетами «Град» центра Донецка

В результате обстрелов получили повреждения дома, офисы и автомобили. Фото: ДНР Онлайн

Сегодня, 21 декабря, вечером ВСУ ударили ракетами РСЗО «Град» по центру Донецка. По Киевскому району столицы в 20:07 из района населенного пункта Орловка было выпущено 12 ракет.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) зафиксированы следующие повреждения:

- попадание на территорию Донецкого РПУ Компании «Вода Донбасса»;

- повреждено административное здание РКП «Водоснабжение бюджетной сферы»;

- пр. Освобождения Донбасса, 10 "а", 16 - многоквартирные жилые дома;

- ул. Артема, 118, 163 - прямые попадания в многоквартирные жилые дома;

- ул. Артема, 151 "а" - многоквартирный жилой дом;

- ул. Челюскинцев, 210 - многоквартирный жилой дом.

Также получили повреждения автомобили.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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