Стали известны последствия обстрела ракетами «Град» центра Донецка

В результате обстрелов получили повреждения дома, офисы и автомобили. Фото: ДНР Онлайн
Сегодня, 21 декабря, вечером ВСУ ударили ракетами РСЗО «Град» по центру Донецка. По Киевскому району столицы в 20:07 из района населенного пункта Орловка было выпущено 12 ракет.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) зафиксированы следующие повреждения:
- попадание на территорию Донецкого РПУ Компании «Вода Донбасса»;
- повреждено административное здание РКП «Водоснабжение бюджетной сферы»;
- пр. Освобождения Донбасса, 10 "а", 16 - многоквартирные жилые дома;
- ул. Артема, 118, 163 - прямые попадания в многоквартирные жилые дома;
- ул. Артема, 151 "а" - многоквартирный жилой дом;
- ул. Челюскинцев, 210 - многоквартирный жилой дом.
Также получили повреждения автомобили.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
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