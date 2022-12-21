Уполномоченным по правам ребенка в ЛНР стала Инна Швенк

Инна Швенк в Генпрокуратуре ЛНР занималась вопросами соблюдения прав несовершеннолетних и молодежи. Фото: ТГ/Львова-Белова

Инна Швенк заняла должность уполномоченного по правам ребенка в ЛНР. Об этом сообщила уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.

- Команда детских омбудсменов расширяется! Отличные новости из наших новых регионов: уполномоченным по правам ребенка в Луганской Народной Республике назначена Инна Швенк, - написала в своем Telegram-канале уполномоченный при Президенте РФ.

Она рассказала, что Инна Владимировна ранее работала в Генеральной прокуратуре ЛНР, где занималась вопросами соблюдения прав и интересов несовершеннолетних и молодежи.

- С коллегами мы уже сотрудничали, в том числе во время моих рабочих поездок. Желаю собрать команду компетентных и деятельных соратников, сил и терпения в непростых обстоятельствах. Работы много, но уверена, что все получится. Большая команда уполномоченных рядом. В добрый путь. Во имя детей! - добавила Львова-Белова.

Ранее депутаты Народного Совета ЛНР приняли закон «Об уполномоченном по правам ребенка в Луганской Народной Республике».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итоги года: Экономика в ДНР налаживается там, где нет обстрелов ВСУ

Как идет восстановление в новом регионе Российской Федерации (подробнее)