ВСУ снова ударили ракетами «Град» по району стадиона «Донбасс Арена»

«Донбасс Арена» скоро останется без стекол. Фото: ТГ Кулемзин

Сегодня, 21 декабря, вечером ВСУ снова ударили ракетами РСЗО «Град» по району стадиона «Донбасс Арена». Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Украинские каратели ударили по Киевскому, Ворошиловскому и Калининскому районам. В 20:07 из района населенного пункта Орловка было выпущено 12 ракет из РСЗО. Очевидцы сообщают о прилётах по пр. Титова, возле «Шахтар плазы», «Донецк Сити», РСК «Олимпийский». Информация уточняется, - написал в своем телеграм-канале мэр столицы. - Не покидайте укрытий! Обстрелы могут повторяться!

Напомним. что это район ВСУ обстреливает почти ежедневно. Самый мощный обстрел был в воскресенье. По району стадиона «Донбасс Арена»

и Крытого рынка украинские нацисты в течение дня четыре раза открывали огонь из РСЗО. Пятый удар пришелся на больницу имени Калинина.

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