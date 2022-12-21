Власти ДНР и ЛНР могут устанавливать нулевую налоговую ставку для индивидуальных предпринимателей и самозанятых

Самозанятые жители в ДНР смогут два года работать без уплаты налогов. Фото: МВД ДНР

Налоговая ставка до 0% при упрощенной и патентной системах налогообложения может устанавливаться законами ДНР и ЛНР в 2023 и 2024 годах. Об этом говорится в поправках к Налоговому кодексу РФ, принятых сегодня Госдумой РФ.

- Законами ДНР, ЛНР налоговая ставка может быть уменьшена на территориях соответствующих субъектов РФ для всех или отдельных категорий налогоплательщиков в отношении периодов 2023 и 2024 годов до 0 процентов, — говорится в документе.

Отметим, что такими пунктами дополнены статьи 346.20 и 346.50 НК, касающиеся упрощенной и патентной системах налогообложения. Такие налоговые ставки не могут быть повышены в течение периодов 2023 и 2024 годов, начиная с налогового периода, с которого применяется пониженная ставка.

Напомним, что 30 ноября в ДНР были приняты три первых закона, регулирующих налогообложение в соответствии с российским законодательством. Они касаются УСН, ПСН и легализации деятельности самозанятых.

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