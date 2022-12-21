Началось строительство 194-километрового водовода в ДНР от реки Дон

В ДНР и ЛНР с начала года силами военных строителей построено более 200 км новых водоводов. Фото: Минстрой ДНР

Строительство водовода от реки Дон в ДНР началось, ожидается, что он гарантированно обеспечит Донецк и другие города Республики водой. Об этом сегодня сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием Президента РФ Владимира Путина.

- Идет строительство водовода из реки Дон протяженностью 194 километра, что гарантированно обеспечит водоснабжение Донецка, - заявил Шойгу.

Он отметил, что всего в ДНР и ЛНР с начала года силами военных строителей построено более 200 км новых водоводов. Они обеспечили водой свыше 1,5 млн человек.

Напомним, что в Республике с февраля вследствие боевых действий наблюдаются проблемы с питьевой водой. Это вызвано остановкой подачи воды по каналу «Северский Донец-Донбасс». В крупных городах вода населению подается по специальному графику. Для решения проблемы строятся новые водоводы, организованы подвоз воды населению.

В ноябре стало известно планах строительства трубопровода от реки Дон. Эту тему обсуждали вчера на встрече в Кремле Президент РФ Владимир Путин и врио Главы ДНР Денис Пушилин.

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