Мариупольский драмтеатр представит большую новогоднюю программу с новой версией мюзикла «Бременские музыканты»

Программа стартует 23 декабря. Фото: МДТ

Мариупольский драмтеатр представит зрителям большую новогоднюю программу с новой версией культового мюзикла «Бременские музыканты». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства культуры ДНР.

- Мариупольский республиканский академический ордена «Знак Почета» русский драматический театр начинает сказочный марафон. Каждый день зрителей ждет встреча с любимыми героями в новой версии культового мюзикла «Бременские музыканты», а перед спектаклем — веселое новогоднее представление у театральной ёлки «Кругосветное путешествие Снегурочки с Дедом Морозом», — сообщили в ведомстве.

Программа стартует 23 декабря. Как сообщили в самом театре, гостей ждет яркий, зрелищный, веселый спектакль, воспевающий любовь, дружбу, победу искусства над скукой, корыстью и злом. Артисты непременно подарят радость и праздничное настроение как маленьким, так и взрослым зрителям.

Спектакли пройдут в Мариуполе в Дворце детского и юношеского творчества (проспект Металлургов, 19).

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