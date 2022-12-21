В ДНР на пожаре из-за электрического обогревателя погибли трое жителей, а в ЛНР – один

В холодное время года люди стали гибнуть из-за неправильной эксплуатации электрических обогревателей Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Трое человек погибли на пожаре из-за электрического обогревателя в многоквартирном доме в Торезе, а в Антраците по этой причине – один. Об это сегодня сообщили в пресс-службах МЧС ДНР и ЛНР.

- На месте пожара в двухэтажном многоквартирном жилом доме на улице Сиваченко в городе Торезе обнаружены тела трех погибших: мужчин 1987 и 1988 годов рождения, а также женщины 1988 года рождения, — отметили в МЧС ДНР.

Там добавили, что причиной возгорания послужила неправильная эксплуатация электрического обогревателя.

Житель Антрацита в двухэтажном квартирном доме погиб на пожаре, который, предположительно, возник из-за использования самодельного обогревателя. Пожарные обнаружили в квартире тело хозяина, который, вероятно, пытался спастись, но на пороге погиб от отравления продуктами горения. Очаг возгорания находился в зале, пылали мебель и домашние вещи. Для отопления квартиры хозяин использовал самодельный электрообогреватель с открытой спиралью, рядом с которым находились горючие предметы.

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