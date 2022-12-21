На Донецк ВСУ сбросили противопехотные мины «Лепесток»

Малозаметные мины представляют большую опасность Фото: МЧС ДНР

Противопехотные мины «Лепесток», сброшенные украинскими боевиками, обнаружены в Кировском районе Донецка на улице Бирюзова. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- В Кировском районе Донецка, по улице Бирюзова, обнаружены сброшенные вооруженными формированиями Украины запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», — сказано в сообщении.

Добавим, что этими устройствами украинская армия забрасывает прифронтовые районы Республики с середины лета. Мины нестабильны — они нажимного действия, но могут сдетонировать даже при малейшем сдвиге, есть модификации с самоликвидацией. Для детей — смертельно опасны.

По последним данным, в ДНР зарегистрировано 87 случаев подрыва гражданских лиц на этих минах, среди раненых четверо детей. Один человек умер от полученных ран.

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