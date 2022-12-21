Федеральные власти России не будут навязывать ЛНР решения по приватизации шахт

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с врио Главы ЛНР Леонидом Пасечником. Фото: АП РФ

Федеральные власти России не будут навязывать руководству ЛНР решений по теме приватизации угольных предприятий. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с врио Главы ЛНР Леонидом Пасечником.

Руководитель Республики попросил Президента включить шахты ЛНР, входящие в госпредприятие «Востокуголь», в государственную программу по поставкам угля.

- В России практически государственных угольных предприятий не осталось. Но это совсем не значит, что в ЛНР не может быть предприятий с государственной формой собственности. Никто из федерального центра не будет вам навязывать решения, связанные с приватизацией либо с принятием каких-то других решений в области собственности. Это вы должны сделать так, как считаете нужным, - заявил Путин.

Он также отметил, что приватизация угольных предприятий не означает их закрытия.

- Если нужны субсидии на какое-то время на поддержание этих предприятий, мы сделаем это. Это вообще не вопрос. Вопрос в экономической эффективности, - сказал Президент РФ.

Он также пообещал выделить субсидии на зарплаты шахтерам Республики.

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