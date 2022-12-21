Защитники Донбасса за сутки уничтожили почти 60 украинских боевиков, два танка и четыре артиллерийские установки

Защитники Донбасса продолжают уничтожать живую силу и технику украинских оккупантов. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за сутки уничтожили почти 60 украинских боевиков. Также уничтожено значительное количество другой боевой техники и вооружения ВСУ. Об этом сегодня сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 1 танк («Т-64БВ»), 2 самоходные гаубицы («AHS Krab» и «М-777») и 6 единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 25 человек, - заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

Потери киевских силовиков от огня Народной милиции ЛНР составили до 35 военнослужащих.

- Уничтожено до 35 человек личного состава, три бронетранспортера, две артиллерийские установки, 13 единиц специальной автомобильной техники, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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