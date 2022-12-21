Украинские боевики за сутки выпустили по 10 городам и поселкам ДНР 234 снаряда и мины

Последствия обстрела Петровского района: шахта Петровская. Фото: ТГ/Кулемзин

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) за истекшие сутки ВСУ 58 раз открывали огонь по территории Республики, выпустили 234 снаряда и мины.

На донецком направлении противник применял – РСЗО, артиллерию 155 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 и 122 мм, минометы 120 мм, На горловском – РСЗО, артиллерию 155 и 152 мм.

Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: столица г. Донецк (Пролетарский, Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Гольмовский, Жованка, Майорск, Широкая Балка, Горловка, Ясиноватая, Каштановое, Троицкое, Макеевка.

За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.

Повреждены 9 домостроений в Пролетарском, Кировском и Петровском районах Донецка, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.

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