ВСУ нанесли ракетный удар по Пролетарскому району Донецка, повреждены дома, ЛЭП и церковь

Удар по поселку шахты им. Калинина Горловке. Фото: ТГ Приходько

Сегодня, 21 декабря, ВСУ нанесли ракетный удар по Пролетарскому району Донецка, в районе райадминистрации повреждены дома, ЛЭП и церковь. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

- В 02:30 вражескими формированиями был нанесён удар по Пролетарскому району. В шести жилых домах по ул. Армавирской и ул. Литке повреждено остекление, линия электропередач и газовая труба. Также пострадало остекление церкви по ул. Робеспьера, - написал в своем телеграм-канале мэр.

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили адреса, где зафиксированы повреждения:

- зафиксированы повреждения церкви Христа спасителя;

- ул. Армавирская, 7, 13 – многоквартирные жилые дома;

- ул. Литке, 6, 9, 11, 13 – многоквартирные жилые дома; также повреждена ЛЭП и газопровод.

Также сообщили, что по Пролетарскому району со стороны населенного пункта Мемрик было выпущено 3 ракеты из РСЗО.

Также утром был нанесен артудар по Горловке.

- Мы снова фиксируем разрушения зданий детских учреждений. В результате обстрела со стороны украинских боевиков повреждено здание школы N 62 в пос. ш-ты им. Калинина. Получила ранения по ул. Зорге мирная жительница, 1975 г.р., она госпитализирована, - сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

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