Денис Пушилин обсудил с Владимиром Путиным ситуацию с обеспечением водой и теплом в ДНР

Президент РФ Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным. Фото: www.kremlin.ru

В Донецкой Народной Республике предприняли немало шагов, чтобы хотя бы частично закрыть потребности населения в воде и тепле в условиях военного времени. Об этом сообщил Президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Москве врио Главы ДНР Денис Пушилин.

Лидер Республики поблагодарил российские власти за помощь в строительстве альтернативных водоводов. Но это позволило лишь отчасти решить проблемы с водой.

- Сейчас в крупных городах - Донецк, Макеевка, Горловка - вода подается раз в три дня на два часа, - рассказал Пушилин.

Нехватка воды, в свою очередь, сказалась на отоплении. В связи с чем были также предприняты дополнительные меры - опять же, с регионами-шефами. Но в Республике это самый тяжелый за всю историю отопительный сезон.

- Поэтому не везде еще вопросы закрыты, но это на постоянной работе, даже с учетом обстрелов, с учетом того, что обесточиваются непосредственно иногда котельные, но тем не менее стараемся, чтобы тепло было у каждого человека, - сказал Пушилин.

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