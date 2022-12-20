Денис Пушилин попросил Владимира Путина усилить ДНР современными системами ПВО

Республика нуждается в укреплении системы противовоздушной обороны. Фото: УНМ ДНР

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с врио Главы ДНР Денисом Пушилиным, который рассказал о целенаправленных украинских обстрелах городов Республики, в результате которых массово гибнут и страдают гражданские люди.

- Если брать Донецк, только со 2-е по 18-число у нас погиб 21 человек, а 94 человека получили ранения. 460 домостроений было повреждено. Это абсолютно мирные жители, - подчеркнул лидер ДНР.

По словам Пушилина, защитники Донбасса делают все возможное со своей стороны, но справиться с таким валом ударов со стороны ВСУ очень сложно. Врио Главы ДНР обратился к Президенту РФ с просьбой усилить Донецкую Народную Республику современными системами противовоздушной обороны, чтобы обезопасить мирное население от постоянных бомбежек.

- Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, но я в связи с этим просил бы вас об увеличении современных систем ПВО, - обратился Денис Пушилин к Владимиру Путину.

В свою очередь, Президент РФ назвал ситуацию в Республике острой.

- В Донецке ситуация с обеспечением безопасности не менее острая, а может быть, даже и поострее с учетом усиливающихся обстрелов со стороны ВСУ по жилым кварталам Донецка. Это отдельная тема, которую мы обязательно обсудим, - сказал он.

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