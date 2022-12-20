От международных организаций требуют дать правовую оценку обстрелам больницы имени Калинина в Донецке

Уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова указала на акты геноцида со стороны ВСУ. Фото: ombudsman-dnr.ru

От международных организаций потребовали дать необходимую правовую оценку обстрелам объектов здравоохранения в ДНР. Об этом сообщила ДАН уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- Целенаправленные обстрелы больниц, детских садов, школ - не что иное, как откровенные акты геноцида. Мною подготовлены соответствующие письма в ООН и МККК. И мы требуем, чтобы международное сообщество наконец высказало четкую позицию по ситуации в Донбассе, дало должную правовую оценку действиям Киева, - пояснила омбудсмен.

Отметим, что в последние дни в Донецке под обстрелы ВСУ неоднократно попадало одно из ведущих медучреждений в Республике - ДоКТМО (больница имени Калинина). Один из снарядов разрушил корпус №10, погиб один пациент, еще несколько были ранены.

По словам Морозовой, здесь проводят сложнейшие операции, принимают роды и спасают жизни тех, кто пострадал от обстрелов. И именно сюда теперь прицельно летят украинские «Грады». Причем под молчаливое одобрение «цивилизованного мира».

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