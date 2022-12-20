В Алчевске загорелся девятиэтажный дом, в одной из квартир оказались заперты люди

Пожарным удалось спасти жильцов и отстоять от огня квартиры на остальных этажах. Фото: МЧС ЛНР

Неосторожность при курении стала причиной пожара, охватившего одну из квартир девятиэтажного дома в Алчевске. И только благодаря слаженным действиям пожарных удалось спасти людей и остальное имущество. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Там уточнили, что вечером 19 декабря с на дежурную линию «101» поступило сообщение о загоревшейся квартире на третьем этаже высотки. К моменту прибытия спасателей подъезд уже весь был заполнен дымом. Оказалось, что в одной из комнат горящей квартиры находились 55-летняя хозяйка и ее сожитель. Люди попытались самостоятельно выбраться на улицу, однако не смогли этого сделать из-за густого дома. Вокруг все горело - диван, кровать, личные вещи.

Пожарные вывели пострадавших на улицу. После осмотра медиками мужчину госпитализировали в больницу с признаками острого отравления продуктами горения. Женщина была в порядке.

- Одновременно с тушением производилось оповещение жильцов о пожаре. Личным составом подразделения на улицу было выведено 20 человек, в том числе дети школьного возраста, - сообщили в МЧС Республики.

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