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НовостиОбщество20 декабря 2022 15:57

Еще одним сенатором от ЛНР назначена Дарья Лантратова

Соответствующий указ подписал врио Главы Республики Леонид Пасечник
Ирина ДМИТРИЕВА
Дарья Лантратова получила новое назначение. Фото: соцсети

Дарья Лантратова получила новое назначение. Фото: соцсети

Полномочиями сенатора Российской Федерации, как представителя от исполнительного органа государственной власти ЛНР, была наделена заместитель секретаря Генсовета всероссийской политической партии «Единая Россия» Дарья Лантратова. Соответствующий указ подписал сегодня временно исполняющий обязанности Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Луганской Народной Республики Лантратову Дарью Сергеевну, - говорится в тексте документа.

Напомним, ранее сообщалось, что полномочиями сенатора России была также наделена депутат Народного Совета ЛНР третьего созыва Ольга Бас.

Тем временем в Донецкой Народной Республике подобные назначения получили бывший министр иностранных дел Наталья Никонорова и в прошлом премьер Республики Александр Ананченко.

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