В ЛНР начали борьбу с завышением цен на продукты питания

В ближайшее время на освобожденных территориях Республики снизят цены на хлеб, куриное мясо, яйца, муку и вареную колбасу. Фото: mcxdnr.ru

К властям Луганской Народной Республики стали поступать жалобы от жителей на непомерно высокие цены в регионе. И, в первую очередь, на продукты первой необходимости. Исправить ситуацию взялось Правительство ЛНР.

- Чтобы снизить ценовую политику, мною было дано поручение провести совещания с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности, а также с руководителями администраций Меловского, Белокуракинского, Новопсковского, Беловодского, Старобельского, Новоайдарского и Станично-Луганского районов, - отчитался первый заместитель главы правительства Республики Владислав Кузнецов.

По словам чиновника, власти приняли решение поддержать ряд предприятий субсидиями и возместить часть затрат на производство и реализацию хлеба и молочной продукции. А с 2023 года введут льготный лизинг на технику и оборудование.

Кроме того, с 19 декабря в Северодонецкой агломерации заработал первый социальный магазин. На очереди и другие районы.

- Предполагаем, что в ближайшее время на освобожденных территориях Луганской Народной Республики будут снижены цены на социально значимые товары: хлеб, куриное мясо, яйца, муку и вареную колбасу, - заявил Кузнецов.

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