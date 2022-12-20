В ДНР за сутки подбили два танка и уничтожили более 50 военных ВСУ

Военная операция продолжается. Фото: УНМ ДНР

Бойцы ДНР при поддержке российской армии за прошедшие сутки уничтожили более 50 украинских силовиков и часть их военной техники. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два танка Т-80БВ, девять единиц бронированной и автомобильной техники, а также в воздухе сбито три БпЛА противника, - проинформировали в оборонном ведомстве Республики.

Тем временем в Луганской Народной Республике суточные потери украинской армии оценили в 90 силовиков. Данные предоставил официальный представитель Народной милиции Республики Иван Филипоненко.

- За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 90 человек личного состава, три танка, четыре бронетранспортера, три артиллерийские установки, два беспилотных летательных аппарата, 15 единиц специальной автомобильной техники, - уведомил он.

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