В Сватово обстрелом повреждено отделение почтовой связи

Последствия обстрела ВСУ. Фото (иллюстрация): СЦКК ЛНР

За прошедшие сутки украинские войска дважды обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что удары пришлись по двум населенным пунктам Республики - Новоселовке и Сватово.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела по населенным пунктам Новоселовка и Сватово с применением американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS (пять ракет) и артиллерийского орудия 155 мм (один снаряд), - проинформировали наблюдатели.

Как отметили в представительстве ЛНР в СЦКК, обстрелом в Сватово было повреждено отделение почтовой связи.

Напомним, ранее сообщалось, что восемь человек погибли в результате обстрела Стаханова и села Лантратовка в ЛНР. Украинские боевики нанесли массированный удар по прифронтовым населенным пунктам Республики.

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