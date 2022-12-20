В ЛНР начали выдавать гуманитарную помощь жителям Стаханова, пострадавшим от обстрела 15 декабря

Продуктовая гуманитарная помощь будет выдаваться по будням с 09:00 до 15:00 без перерыва. Фото (иллюстрация): ТГ/Колягин

В Луганской Народной Республике начали выдавать гуманитарную помощь жителям города Стаханова, которые пострадали от обстрела ВСУ 15 декабря. Об этом сообщили в администрации города.

Там уточнили, где именно находится пункт выдачи помощи и что необходимо гражданам для ее получения.

- С 20 декабря в здании бывшего ПО «Стахановуголь» начнется выдача продуктовой гуманитарной помощи жителям домов и квартир, пострадавших в результате обстрела Стаханова 15 декабря 2022 года. Для получения гумпомощи при себе необходимо иметь паспорт и правоустанавливающие документы на недвижимость, - рассказали в мэрии.

Сообщается, что помощь будет выдаваться по будням с 09:00 до 15:00 без перерыва, кроме субботы и воскресенья.

Напомним, 15 декабря украинские войска в 03:00 обстреляли Стаханов из американской реактивной системы залпового огня M142 HIMARS, выпустив по городу 10 ракет. В результате обстрела один человек был ранен, повреждены 72 жилых дома, 3 детсада и школа, а также более 20 административных, производственных и торговых объектов. Следующей ночью Стаханов вновь подвергся обстрелу из HIMARS.

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