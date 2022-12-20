ВСУ ранили за сутки двух мирных жителей ДНР

Последствия обстрела Калининского района Донецка. Фото: ДНР онлайн

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась украинским обстрелам более полусотни раз. Противник выпустил в ее направлении 235 боеприпасов из реактивных систем залпового огня, артиллерии 155 и 152 мм, а также 120-миллиметровых минометов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались десять населенных пунктов Республики - Донецк, Майорск, Гольмовский, Горловка, Широкая Балка, Каштановое, Ясиноватая, Макеевка, Александровка и Харцызск.

В результате нанесенных ударов пострадали несколько мирных жителей.

- За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Харцызске и Александровке, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что обстрелами повреждены 17 домов и 7 объектов гражданской инфраструктуры в ДНР.

Напомним, вчера ВСУ обстреляли Калининский и Ленинский районы Донецка с применением реактивной системы залпового огня «Град». Всего по двум районам была выпущена 21 ракета. В результате обстрела пострадали несколько корпусов больницы имени Калинина (ДоКТМО). Средства на ее восстановление возьмут из резервного бюджета.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела трех районов Донецка ракетами JROF-M

Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в населенном пункте Сокол (подробнее)