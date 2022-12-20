Трассу Горловка-Ясиноватая временно перекрыли из-за обстрелов

Движение транспорта на этом участке дороге приостановлено Фото: Михаил ФРОЛОВ

Движение транспорта по трассе сообщением Горловка-Ясиноватая было приостановлено из-за с участившихся обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации Горловки Иван Приходько.

- В связи с массированным обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины трасса Горловка-Ясиноватая временно перекрыта для движения. Убедительная просьба учесть данную информацию при планировании поездок и пользоваться объездными маршрутами, - проинформировал он.

Тем временем в Донецке сообщили о последствиях повторного обстрела больницы имени Калинина. Украинские войска второй раз нанесли по медучреждению города ракетный удар из РСЗО «Град». Снаряды попали как в саму больницу, так и на прилегающую к ней территорию. Повреждены перекрытия между этажами, уничтожены оконные блоки, остекление и стена здания на уровне 3-го этажа.

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