В Донецке сообщили о последствиях повторного обстрела больницы имени Калинина

Обстрелом разрушен 10 корпус больницы имени Калинина. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке сообщили о повторном ракетном ударе ВСУ по больнице имени Калинина. Как уточнили в МЧС ДНР, снаряды попали как в само медучреждение, так и на прилегающую к нему территорию. Повреждены перекрытия между этажами, уничтожены оконные блоки, остекление и стена больницы на уровне 3-го этажа.

Кроме того, обстрелом повреждены спортивный зал ДонНМУ по проспекту Ильича, 7 многоквартирных жилых домов по проспекту Ильича и улице Капитана Ратникова, магазины и детский сад.

- По дополнительной информации, в результате вчерашнего обстрела Калининского района в здании детского сада № 405 повреждены окна, двери, фасад. Обследование продолжается. Возможно нарушение кровли, - проинформировал в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Калининский и Ленинский районы Донецка с применением реактивной системы залпового огня «Град». Всего по двум районам была выпущена 21 ракета. В результате обстрела пострадали несколько корпусов ДоКТМО (больница имени Калилина). Средства на восстановление возьмут из резервного бюджета.

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