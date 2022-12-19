Украинские боевики обстреляли Калининский и Ленинский районы Донецка с применением РСЗО «Град»

Украинские боевики вновь обстреляли больницу имени Калинина в Калининском районе Донецка

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Калининскому район Донецка, разрывы были слышны в района больницы имени Калинина (ДоКТМО). По предварительным данным, попадания зафиксированы в один корпусов медицинского учреждения и в детский сад. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По предварительным данным, попадания в один из корпусов больницы Калинина и детский сад. Повреждены дома и автомобили в Калининском районе, — отметил мэр.

Украинские боевики обстреляли Калининский и Ленинский районы Донецка с применением реактивной системы залпового огня «Град». Всего по двум районам была выпущено 21 ракета. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Напомним, что вчера ДоКТМО также подверглось атаке со стороны ВФУ. В результате обстрела пострадали несколько корпусов больницы. Средства на восстановление возьмут из резервного бюджета.

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