В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях восстановили уже почти полторы тысячи объектов

Строители из разных регионов России восстановили уже 1448 объектов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. В круглосуточных ремонтных работах принимают участие порядка 60 тысяч специалистов. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

— Одна из главных задач года - восстановление объектов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Команды специалистов из регионов работают на новых территориях в рамках программы шефской помощи. Они приводят в порядок жилые дома, объекты ЖКХ, образовательные и медицинские учреждения, — отметил зампред.

Тем временем в Донецкой Народной Республике продолжается выплата компенсаций за утраченное или поврежденное жилье, а также за утраченное из-за боевых действий имущество. Специалисты «Роскадастра» уже начали обрабатывать заявки, поступившие от жителей Донецка, Макеевки и Горловки.

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