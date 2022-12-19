«Роскадастр» начал обрабатывать заявки жителей Донецка, Макеевки и Горловки на обследование поврежденного жилья

Тем временем ВФУ продолжают обстреливать жилые кварталы городов ДНР (архивное фото). Фото: ДНР Онлайн

Специалисты «Роскадастра» начали обрабатывать заявления от жителей Донецка, Макеевки и Горловки, чье жилье было разрушено или повреждено в результате боевых действий. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин по итогам еженедельного оперативного совещания с членами Правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов

— Специалисты «Роскадастра» начали отрабатывать заявки от жителей Донецка, Макеевки, Горловки. Темпы выплат компенсации за утраченное или поврежденное жилье, а также за утраченное из-за боевых действий имущество по-прежнему недостаточные, — подчеркнул Денис Пушилин.

Врио Главы добавил, что наиболее низкие темпы выплат компенсаций в Мариуполе.

На еженедельном оперативном совещании также заслушали доклад об исполнении бюджета по выплате пенсий и социальных пособий. Денис Пушилин отметил, что задолженности по выплате пенсий перед пенсионерами нет.

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