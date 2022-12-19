Жители ДНР смогут получить бесплатный доступ к российскому спутниковому телевидению

Получить бесплатную спутниковую тарелку сможет любой житель Республики. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Жители Донецкой Народной Республики получат доступ к проекту «Русский мир», в рамках которого смогут бесплатно подключить себе спутниковое телевидение. Оборудование (спутниковая тарелка и приемник), его установка и дальнейшее обслуживание предоставляется бесплатно. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра информации ДНР Игорь Антипов.

— У нас запущен новый телевещательный проект «Русский мир», в рамках которого люди могут получить бесплатный доступ к российскому телевидению. В пакете телевидения 40 каналов — это все республиканские, федеральные каналы и многие другие, — рассказал и.о. министра.

Антипов добавил, что установка и дальнейшее обслуживание оборудования будут бесплатными, а подать заявку на подключение спутникового телевидения можно в местной администрации. Форма заявления включает в себя ФИО, контактные данные и адрес. Проект «Русский мир» реализуется при поддержке Общероссийского Народного фронта.

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