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НовостиПолитика19 декабря 2022 15:56

В донецкой больнице им. Калинина восстановили отопление после обстрелов

Все пациенты ДОКТМО продолжают лечение
Виктория ПОДАРОВА
Пятый корпус ДоКТМО также серьезно пострадал. Фото: СЦКК ДНР

Пятый корпус ДоКТМО также серьезно пострадал. Фото: СЦКК ДНР

Во всех корпусах Донецкого клинического территориального медицинского объединения (больница им. Калинина) восстановили отопление после обстрела. Пациенты больницы проходят лечение в смежных отделениях нейрохирургического профиля. Об этом сообщили в ДоКТМО.

— Нарушенное в результате вчерашнего обстрела отопление восстановлено во всех корпусах. Все пациенты, находившиеся в пострадавших отделениях, продолжают лечение в условиях ДоКТМО в смежных отделениях нейрохирургического профиля. ДоКТМО продолжает оказание медицинской помощи, прежде всего ургентной, в полном объеме, — подчеркнули в медицинском объединении.

Администрация также поблагодарила экстренные службы и ведомства за помощь в ликвидации последствий обстрелов.

Напомним, что военные эксперты СЦКК ДНР определили вооружение, из которого обстреляли три района Донецка 18 декабря. Под огнем ВФУ также оказались несколько корпусов ДоКТМО.

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