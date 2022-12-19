В Ясиноватой меняют кровлю детского сада «Журавушка»

Строители подвергаются больному риску, восстанавливая прифронтовую Ясиноватую. Фото: Солнцев/ТГ
Строители меняют деревянную конструкцию и покрытие кровли у ясли-сада №6 «Журавушка» в Ясиноватой. Также в городе восстанавливают многоквартирные дома, несмотря на обстрелы. ОБ этом сообщил заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.
— Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, продолжаем восстанавливать Ясиноватую. Меняем деревянную конструкцию и покрытие крыши у ясли-сада № 6 «Журавушка». В здании, где находятся дети, должно быть тепло и сухо, — подчеркнул зампред. — Хочу сказать спасибо нашим строителям, ведь работа в прифронтовом городе — это риск. Такие люди заслуживают глубочайшего уважения.
Солнцев добавил, что в Ясиноватой также ремонтируют многоквартирные дома по улицам Некрасова и Машиностроителей. В первую очередь строители занимаются кровлей, чтобы исключить протекание.
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