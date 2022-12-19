Деньги на ремонт больницы им. Калинина после обстрела в Донецке выделят из резервного фонда

Корпус больницы серьезно пострадал в результате обстрела. Фото: Хоценко/ТГ

В Донецке планируют восстановить корпуса больницы имени Калинина (ДОКТМО), пострадавшие вчера в результате обстрела украинских боевиков. Деньги на ремонт выделят из резервного фонда. В больнице планируют восстановить тепловой контур, батареи и вставить окна. Об этом сообщил Председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко после комиссионного осмотра территории медучреждения.

— Не первый «прилет» в больницу. Стабильно раз в неделю медучреждение подвергается обстрелам. Где-то повреждения незначительные, где-то посерьезнее. Что тут скажешь, нацисты сражаются против мирных жителей, — отметил Председатель Правительства.

Виталий Хоценко добавил, что власти определятся с подрядчиком и начнут ремонт, чтобы больница продолжила полноценно работать. Кроме того, Хоценко отметил слаженную работу коллектива больницы.

— Хочу отметить четкую и слаженную работу коллектива больницы. Несмотря на чрезвычайную ситуацию доктора и медработники эвакуировали пациентов в безопасное место и сейчас помогают разбирать завалы. Настоящие герои! Спасибо каждому! — подчеркнул Председатель.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Министр здравоохранения ДНР наградил медиков из Республики Тыва за работу на Донбассе

Специалисты с начала декабря помогали спасать жизни раненых (подробнее)