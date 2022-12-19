Министр здравоохранения ДНР наградил медиков из Республики Тыва за работу на Донбассе

Медики получили грамоты от Правительства ДНР и министерства здравоохранения Республики. Фото: пресс-служба Минздрава ДНР

Министр здравоохранения Донецкой Народной Республики Дмитрий Гарцев наградил бригаду медиков из Республики Тыва за спасение жизни раненых жителей ДНР. Они работали в Горловке и Светлодарске с начала октября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

— Волонтеры из Тувы мужественно оказывали помощь пострадавшим в Горловке и Светлодарске, подвергающимся наиболее активным обстрелам. Благодарю Правительство Республики Тыва за содействие в направлении лучших специалистов для помощи населению Республики! — подчеркнул министр.

В состав медицинской бригады вошли высококвалифицированные врачи: ортопеды-травматологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, а также операционная медсестра.

Напомним, что ранее более ста детей ДНР с тяжелыми заболеваниями отправились на реабилитацию в Сочи в центр социальной и творческой реабилитации, инклюзивного и интеграционного развития «ИРИС».

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