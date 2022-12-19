ВФУ ранили мирного жителя в Александровке

Украинские боевики продолжают уничтожать инфраструктуру и дома жителей ДНР (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

Вооруженные формирования Украины в очередной раз обстреляли Алексадровку, выпустив по населенному пункту три снаряда калибром 152 мм около 06:00. В результате обстрела ранение получил мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Горького, 18 ранен мужчина 1975 года рождения. В результате обстрелов повреждены жилые дома на улицах Горького и Шевченко, — отметили в СЦКК.

Тем временем обстрелу подвергся завод «Силур» в Харцызске. В результате обстрелов повреждена инфраструктура предприятия, а также ранен мирный житель. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Напомним, что за сутки украинские боевики убили одного и ранили четверых мирных жителей в ДНР. Повреждено 20 домов и 10 объектов гражданской инфраструктуры.

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