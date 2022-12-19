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НовостиПолитика19 декабря 2022 7:58

Украинские боевики обстреляли завод «Силур» в Харцызске из РСЗО HIMARS

В результате обстрела ранен мирный житель
Виктория ПОДАРОВА
ВФУ продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру Республики (архивное фото)

ВФУ продолжают разрушать гражданскую инфраструктуру Республики (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины обстреляли харцызский завод «Силур». На территории предприятия повреждена инфраструктура, а также ранен мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

—В результате обстрела повреждена инфраструктура сталепроволочного-канатного завода «Силур». Ранен мужчина 1984 года рождения, — отметили в СЦКК.

В ведомстве подчеркнули, что около 09:30 по городу было выпущено шесть ракет из реактивной системы залпового огня «Himars». Обстрел велся с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенном пункте Курахово.

Напомним, что украинские боевики за сутки убили одного и ранили четверых мирных жителей в Донецкой Народной Республике. В результате обстрелов разрушено 20 жилых домов и 10 объектов гражданской инфраструктуры в Республике.

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