За сутки ВФУ повредили 20 домов и 10 гражданских объектов в ДНР

Снаряды ВФУ повредили здания на улице Челюскинцев возле Крытого рынка. Фото: Кулемзин/ТГ

Украинские боевики за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике порядка 200 различных боеприпасов, в результате чего погиб один мирный житель Калининского района Донецка. Еще четыре человека в Куйбышевском и Калининском районах Донецка, а также в Александровке получили ранения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены 27 домостроений в Ворошиловском, Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Александровке и Кировском районе Макеевки, Никитовском районе Горловки, а также 10 объектов гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155 мм. На ясиноватском — РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм. На горловском — артиллерию 155 мм, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что под огнем ВФУ за сутки оказались семь населенных пунктов Республики.

Напомним, что в результате обстрела ДОКТМО в Калининском районе Донецка один мирный житель погиб, еще один — получил ранение.

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