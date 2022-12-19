В результате обстрела Калининского района Донецка один мирный житель умер, и еще один получил ранение

В результате атаки повреждены фасады и остекления корпусов №5, 6, 7 и 8. Фото: ДНР Онлайн

Вооруженные формирования Украины вчера вечером обстреляли Калининский район Донецка, под огнем украинских боевиков оказались несколько корпусов ДОКТМО. По уточненной информации, один человек погиб, еще один мирный житель получил ранения. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— По уточнённой информации, в результате вчерашнего обстрела Калининского района скончался от ранений мужчина 1991 года рождения, ранен мужчина 1975 года рождения. После прямого попадания повреждены кровля, фасад, и остекление корпуса № 6 ДОКТМО им. Калинина; получили повреждения корпуса №№ 5, 7, 8, — рассказал мэр.

Кулемзин добавил, что ночью украинские боевики нанесли удар по Киевскому району города. Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в населенном пункте Орловка. Всего было выпущено три снаряда калибром 155 мм. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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