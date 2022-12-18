В ЛНР строители из других регионов России отремонтировали 46 детских садов

Детки в Брянке с удовольствием обживают новое пространство для игр и развлечений. Фото: Минстрой РФ

Строители отремонтировали 46 детских садов на территории ЛНР. Об этом сообщило Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

- При координации Минстроя России продолжаются работы по восстановлению образовательных учреждений в новых регионах, вошедших в состав Российской Федерации. Ремонтируют как школы, так и детские дошкольные учреждения. В ЛНР уже распахнули после ремонтных работ свои двери 46 детских садов, - говорится в сообщении.

В частности, специалисты из Брянской области отремонтировали ясли-сад в Брянке. Была заменена кровля, обновлен пищеблок, у детей появились новые кровати.

- На прилегающей территории уложен асфальт, оборудовали уличные игровые площадки. Ясли-сад отапливает своя модульная котельная, - добавили в ведомстве.

Ранее, в конце октября, в Минстрое сообщили, что по состоянию на конец октября в ЛНР отремонтированы 65 школ и 25 детских садов, в 34 дошкольных учреждениях капитальный ремонт планировалось завершить до конца года.

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