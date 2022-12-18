При обстреле больницы Калинина в Донецке тяжело ранен мирный житель, есть еще пострадавшие

Снаряд попал в окно больницы. Фото: Скриншот видео ТГ/ЧП Донецк

Мирные жители получили ранения в результате сегодняшнего обстрела Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДокТМО, бывшая больница им. Калинина). Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- При обстреле Донецка снаряды противника попали в крышу и окно корпуса N6 ДокТМО. На данный момент известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести, — написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что на данный момент всех пациентов эвакуировали. Медперсонал не пострадал.

В шестом корпусе находятся отделение физиотерапии, нейрохирургии, в том числе детской.

Медсестра больницы Татьяна рассказала, что после обстрела вынесли всех детей. Пострадал один больной в одной палате, и еще в другой.

Напомним, что украинские нацисты по 20 часов вечера выпустили по району больницы 10 ракет РСЗО «Град». Это уже пятый обстрел центра Донецка их «Градов».

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