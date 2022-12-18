ВСУ нанесли удар «Градами» по больнице Калинина в Донецке, горит лечебный корпус

Донецк сегодня снова в огне – пожар на проспекте Ватутина. Фото: Скриншот видео ТГ/Приходько

Сегодня, 18 декабря, украинские нацисты в пятый раз обстреляли центр Донецка из РСЗО «Град», было выпущено 10 ракет. В этот раз под удар попала больницы имени Калинина. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- Нацисты украинского происхождения в 20:14 из н. п. Тоненькое выпустили 10 ракет из РСЗО в направлении Ворошиловского и Калининского районов. Очевидцы сообщают о новых прилетах в районе больницы им. Калинина, пл. Ленина, ул. Постышева. Также сообщают о возгорании 6-го корпуса больницы им. Калинина. Есть информация о множестве раненых, - написал мэр столицы в своем телеграм-канале.

Он добавил, что позднее поступила информация о возгорании корпуса № 2. Сейчас оттуда эвакуируют пациентов. Во втором корпусе ДокТМО находятся архив и бактериологическая лаборатория; в шестом — отделение физиотерапии, нейрохирургии, в том числе детской.

Напомним, что сегодня ВСУ трижды обстреляли ракетами «Град» район стадиона «Донбасс Арена».

Четвертый удар пришелся в район Крытого рынка и улицы Артема. В результате повреждены остекление в здании котельной; кровля и остекление в здании общежития № 2 ДонНТУ; остекление в 6 многоквартирных домах и 1 частном; кровля и остекление в админздании. Образовалась воронка между трамвайными путями и обрыв контактного провода.

И вот новый обстрел!

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