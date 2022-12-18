«Лига героев» организует в Донбассе новогодние представления для тысяч детей

«Лига героев» провела сбор подарков для новых регионов РФ. Фото: «Лига героев»

Коммерческая компания «Лига героев» организует в новых субъектах РФ новогодние представления.

- С 19 по 27 декабря в 12 населенных пунктах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пройдут 35 театрализованных представлений для детей. На городских площадях, в местных школах и Домах культуры выступят профессиональные артисты в роли Деда Мороза и Снегурочки, а также любимых героев русских мультфильмов и сказок, - рассказали в «Лиге героев».

Спектакли будут сопровождаться интерактивно-игровой программой, спецэффектами и яркими декорациями. Представления посетят 5,5 тысячи детей. Все они получат новогодние подарки от организаторов.

В качестве специальных гостей новогодние площадки посетят блогеры, артисты и другие медийные лица. К «Лиге героев» присоединились и меценаты со всех уголков страны, и в общей сложности в Донбасс отправится более 110 тысяч подарков для детей. Их получат, в том числе дети-инвалиды, сироты и дети, потерявшие члена семьи, дети, проживающие в труднодоступных населенных пунктах, а также беженцы в разных регионах России. Доставку подарков предполагается производить адресно.

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