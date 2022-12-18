Военные эксперты ДНР выяснили, что центр Донецка обстреливают ракетами, произведенными в странах НАТО

Противник вел огонь из РСЗО со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Ласточкино. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты представительства ДНР в СЦКК сообщили, кто сегодня обстреливает центр Донецка - Киевский и Ворошиловский районы. А также уточнили направление ведения огня и применяемое вооружение.

- Противник вел огонь из РСЗО со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Ласточкино, использовав ракеты, произведенные и переданные странами, входящими в блок НАТО, - говорится в сообщении СЦКК.

В представительстве ДНР отметили, что это зона ответственности 110-й отдельной механизированной бригады. Командир - полковник Кураш Евгений Юрьевич, начальник артиллерии – подполковник Циганюк Дмитрий Васильевич.

Украинские боевики сегодня четыре раза обстреляли центр Донецка из РСЗО «Град». Прилеты пришлись в район стадиона «Донбасс Арена». Зафиксированы многочисленные разрушения.

Информация о пострадавших и повреждениях сейчас уточняется.

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